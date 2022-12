L’Ajuntament de Palamós veu bé que es faci un estudi rigorós sobre la viabilitat d’una línia nova de tren tramvia a la Costa Brava. El municipi creu que és una bona oportunitat per valorar si l’opció d’implantar aquest mitjà de transport és realista o no. Sigui com sigui, el consistori palamosí descarta que un futur servei ferroviari d’aquest tipus pugui tenir parada dins el teixit urbà del municipi, segons va avançar ahir l’emissora local Ràdio Palamós.

El Departament de Territori, a través de Ferrocarrils de la Generalitat, va adjudicar la setmana passada la redacció de l’estudi de viabilitat d’una nova línia de tren-tramvia a la Costa Brava que connecti, amb una freqüència inferior als 15 minuts, els municipis que envolten el massís de les Gavarres i contempli també possibles ramals, i la seva fase d’execució. L’estudi, amb un termini de redacció d’11 mesos, s’ha adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses formada per Bews i Ingerop per un import de 289.900 euros. L’estudi ha d’incloure una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris. També ha d’incorporar mesures orientades a garantir la intermodalitat i la capil·laritat del transport públic al conjunt dels municipis del Baix Empordà. Lluís Puig, alcalde de Palamós, va valorar a l’emissora local la gesta: «Dependrà una mica del temps que trigui una persona que pugui agafar un tren-tram per anar, per exemple, a Girona. Si és el mateix temps que el recorregut amb autobús potser és una proposta que no tindrà tant de recorregut com ens pensem». Sigui quin sigui el diagnòstic que faci l’estudi de viabilitat, Palamós rebutja rotundament que l’hipotètic futur traçat d’aquest tren tramvia afecti la trama urbana del municipi: «No tindria sentit que aquest transport passés pel nucli urbà de Palamós. Penso que seria una quimera i no tindria sentit», va valorar el batlle.