L’Ajuntament de Platja d’Aro ha preparat multitud d’activitats conjuntament amb el teixit comercial per tal de fer el tret de sortida al calendari d’activitats Nadalenques. Després de l’encesa de llums una de les activitats més esperades era l’obertura de la pista de gel, que es podrà visitar fins al 8 de gener a la plaça dels Estanys.

Aquest proper dissabte de 17 a 20 hores els més menuts, i no tan menuts, poden entregar cartes al Pare Noel, visita d’elfs, i de la Xalarina i en Xalarí a la mateixa plaça dels Estanys. Diumenge dia 11 el pavelló d’esports acull una quina de 17 a 21 hores. D’altra banda, el 15 de desembre hi haurà una activitat per fer cagar al tió de Nadal a càrrec de la Biblioteca Mercè Rodoreda. L’activitat començarà a les 16.30 hores i s’allargarà fins a les 20 hores . El lloc serà els jardins de la Masia Bas. Els interessats a participar hauran de recollir prèviament el tiquet (a partir del 28 de novembre i fins a esgotar existències). Cada infant haurà de portar el seu pal. Un cop fet cagar el tió els usuaris poden fer una fotografia al Racó de Nadal i recollir-la emmarcada a partir del 20 de desembre. Finalment, del 16 al 18 de desembre hi ha la 4a edició del Platja d’Aro Nadal Shopping.