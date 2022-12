L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i representants de l’empresa Moventis Sarfa van presentar ahir dos nous vehicles que a partir d’ara s’encarregaran de les rutes urbanes a la ciutat. Els autobusos urbans a Sant Feliu són coneguts popularment com a «Montdela». Els nous vehicles, amb capacitat per a 60 passatgers cadascun, són de la marca ISUZU, poden transportar 21 passatgers asseguts i 39 dempeus. Les dues noves «montdeles» disposen d’amplis espais interiors per a les cadires de rodes, carretons d’infants o de la compra i seients per persones amb mobilitat reduïda. També es millora el confort i la seguretat a bord, amb barres i agafadors per aquells usuaris que viatgin drets.

L’alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, va qualificar la jornada de «dia feliç» pels usuaris del servei de transport urbà. Motas va destacar que s’ha aconseguit incorporar aquests dos nous vehicles després d’un any de treball amb la companyia de transports. Es tracta d’uns autobusos que milloren l’accessibilitat dels usuaris, majoritàriament gent gran de la ciutat que l’usen habitualment en el seu dia a dia. Els nous models de «montdeles» són més eficients, amb un menor consum de combustible. Avui mateix les línies urbanes L5 (Sant Feliu- Sant Pol – Castell d’Aro- Santa Cristina) i L6 (Monestir- Vilartagues- Tueda) ja funcionaran amb aquests nous models.