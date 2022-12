Un estudi del Consell Comarcal del Baix Empordà destaca que els treballadors de les administracions públiques amb seu a la Bisbal d’Empordà mobilitzen diàriament 288 cotxes particulars que recorren 14.000 quilòmetres al dia, fet que genera un total de 536 tones anuals de diòxid de carboni (CO2). Les dades que ha fet públiques l’administració supramunicipal, inclouen els treballadors del Consell Comarcal, així com els de la resta d’administracions públiques del municipi: escoles, jutjats o l’Ajuntament. En l’enquesta també s’han comptabilitzat els estudiants de batxillerat, ja que no estan inclosos en el transport escolar.

En total s’ha enquestat 535 treballadors públics. De l’enquesta se’n desprèn que el 61,4% dels enquestats usen el cotxe com a principal eina de desplaçament per anar de casa a la feina. Aquest fet, representa un total de 288 cotxes particulars que realitzen aquest trajecte per transportar-se d’un lloc a a l’altre.

En segon lloc, el 24,3% de les persones enquestades apunta que es desplaça a peu per arribar al lloc de treball. Mentre que un 5,4% ho fa amb bicicleta. En el marc de l’estudi també s’exposa que un 6,6% dels usuaris comparteix vehicle particular per a fer aquest trajecte, mentre que un 1,6% utilitza les motocicletes. Finalment, també destaca que només un 0,8% dels enquestats fa servir el transport públic, l’autobús, per arribar al lloc de treball.

El Consell Comarcal ha valorat, a través del seu conseller, Marc Calvet, els resultats de l’enquesta. «Aquest estudi posa sobre la taula la importància de posar-se a treballar conjuntament amb d’altres administracions per facilitar un canvi d’hàbits i de mobilitat dels treballadors per millorar la qualitat de vida dels mateixos, així com per disminuir l’impacte d’emissions de diòxid de carboni. Cal donar oportunitats per poder accedir al lloc de treball sense a necessitat de disposar d’un vehicle particular», exposa Calvet.

Altres aspectes que es destaquen del text són la manca de transport públic, el seu elevat preu, la manca de xarxa per circular amb bicicleta o la manca de més eines habilitades per facilitar el fet de compartir cotxe.

Propostes de millora

L’estudi platejat per la Taula de Mobilitat també proposa diverses propostes de millora amb l’objectiu de reduir el consum de vehicles particulars.

Entre les idees plantejades destaquen la creació d’aparcaments segurs i coberts per a bicicletes, l’habilitació de vestidors i dutxes a disposició dels treballadors als centres de treball, l’habilitació de punts per a la recàrrega de bicicletes elèctriques o la millora dels itineraris per a bicicletes amb els municipis propers.

Per tal d’incentivar l’ús del transport públic també es destaquen algunes propostes, com ara: modificar els horaris del transport públic per adaptar-los millor als horaris de treball o habilitar un punt de parada addicional més proper als centres de treball per algunes expedicions.

Finalment, per incentivar que es comparteixi el vehicle particular, es proposa que es creï una plataforma per habilitar aquesta opció al territori.