Palafrugell acull aquests dies a l’espai de La Bòbila la 41a edició de la Fira dels Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava, organitzada per la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palafrugell i l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell. Durant aquests tres dies l’espai de la Bòbila de Palafrugell es converteix en la capital dels vins i escumosos de Catalunya.

Com a novetat, després d’una reinvenció completa del format, l’horari serà de migdia i de vespre i es comptarà amb l’espai Bòbila Sessions, amb tallers per a totes les edats i activitats de tast dirigides, per tal de promocionar i fer conèixer els productes del nostre territori.