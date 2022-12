Toca apretar-se el cinturó. L’increment de la despesa energètica, que enguany segons Eurostat s’ha disparat fins a un 60% tot i la contenció dels darrers mesos de l’electricitat i el topall en el preu del gas, sumada a l’increment dels preus dels materials, ha obligat a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà a optar pel paper del Grinch i carregar-se el Parc Infantil de Nadal així com la cursa de Sant Silvestre. Pels no avesats als films de Jim Carrey, el Grinch és un film protagonitzat per un personatge verd, pelut i enrabiat que té com a objectiu principal carregar-se el Nadal. L’Ajuntament ho ha manifestat així en un comunicat: «L’Ajuntament s’ha vist obligat a suspendre enguany el Parc Infantil de Nadal i la Cursa de Sant Silvestre. Si bé el personal tècnic ha fet mans i mànigues per evitar les cancel·lacions, s’ha hagut de prendre aquesta decisió a contracor arran de l’increment de la despesa energètica que suposa cobrir el manteniment de les instal·lacions esportives. L’Àrea d’Esports del consistori bisbalenc espera poder recuperar ambdues activitats de cara a l’any vinent».

El regidor d’Esports del municipi baix-empordanès, Pere Maruny, ha explicat que tot plegat es disparava de pressupost. «Bàsicament, aquest any s’han encarit totes les factures, i quan fas el pressupost, comptes amb un còmput de diners per a despeses energètiques, manteniment i tot el que comporta. Ens hem trobat que en alguns casos s’han triplicat les factures i hem hagut de prendre aquesta decisió. És així de trist», exposa l’edil.

Maruny afegeix que l’any passat l’Ajuntament també va descartar fer el Parc Infantil de Nadal com a mesura preventiva davant el repunt de casos de covid-19. «Portàvem un parell d’edicions sense fer-lo per la covid i ara doncs per l’increment de preus. Tot i això, estem mirant de parlar amb les entitats esportives del municipi per veure si entre tots es pot trobar una alternativa, però no sé si hi som a temps perquè moltes entitats organitzen casals o campus durant les vacances nadalenques». Pel regidor, l’opció de cancel·lar aquestes dues activitats no es podia defugir: «Al final tu tens un pressupost assignat i tens més o menys marge en funció d’això. És cert que no hi ha més alternativa lúdica pública per al públic familiar, i ha sigut sobretot en l’àmbit de despesa energètica el que ens ha fet tirar endarrere. Si fos un gran esdeveniment doncs potser ens planejaríem endeutra-nos, però en aquest cas no ens sembla responsable. Al final ens sap greu perquè són activitats que es fan pensant amb el poble, però el mercat està com està i no hi podem fer més», conclou el regidor.

Cal recordar que el Parc Infantil de Nadal s’havia de celebrar els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre al Pavelló Firal. Per la seva banda, la Cursa de Sant Silvestre s’havia de celebrar el 31 de desembre.

Pressupost per al 2023

El passat mes de novembre l’Ajuntament va aprovar un pressupost de 17,9 milions d’euros. En el marc dels mateixos el consistori va apuntar que preveu demanar un préstec de 1.713.891,40 euros en base a una despesa de 3.771.604,94 euros.