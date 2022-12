La formació Junts per Sant Feliu de Guíxols ha emès un comunicat protestant per l’import del contracte del servei de recollida d’escombraries. El regidor de la formació, Antoni Carrión, apunta que «Sant Feliu paga més de 2 milions d’euros que la mitjana de la resta de ciutadans de la província. Per això considerem que hem de ser més exigents amb aquest servei». El portaveu insisteix que «el desplegament de nous contenidors està essent un maldecap per als ciutadans perquè hi ha menys espai, menys aparcament i les noves bateries ocupen més espai d’aparcament». El partit destaca que segons el portal de transparència de la Generalitat, a Sant Feliu paguen 106 euros per habitant de més que la mitjana de Girona.