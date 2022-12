L’Ajuntament de Palamós ha iniciat les feines de prevenció d’incendis i de millora forestal en els espais naturals per on passa el camí de ronda, entre el nucli urbà i la platja de Castell. Les fa una empresa especialitzada i afecten un itinerari litoral de 3,5 quilòmetres. Els treballs consisteixen en neteges preventives del foc forestal, sobretot a les zones del parc del Cap Gros i de la pineda d’en Gori, i tasques per potenciar la biodiversitat i la millora de les masses forestals. Amb aquest objectiu també es treballarà en l’eliminació de la flora exòtica invasora, en el tram entre la cala dels Pots i la platja de Castell, amb l’extracció d’aquests exemplars que amenacen la conservació de la diversitat de flors i plantes autòctones. Es tracta d’erradicar espècies com la figuera de moro, l’ungla de gat, o l’ailant.

Aquest projecte té un cost global de 32.560 euros, finançats amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Els treballs s’allargaran fins a finals d’any.