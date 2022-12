L’associació de la processó de Verges, encarregada d’impulsar la tradicional Dansa de la Mort, una activitat reconeguda com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, ha anunciat la posada a la venda de les entrades per a l’edició de 2023, que es podran comprar a partir del proper 16 de desembre. S’avança així la venda que es feia fins ara un mes abans de la representació, que cau per setmana santa. El preu serà de 23 euros i les entrades es podran adquirir a la pàgina web de l’entitat (www.laprocesso.cat). La dansa de la mort de Verges és l’única que ha sobreviscut al pas del temps i que es conserva des de l’època medieval, quan aquest gènere de dansa, en el qual uns esquelets ballen al so d’un tabal, estava estès a tota l’Europa.