Front al Mar: 40 anys remant

L’associació Front al Mar celebra aquest cap de setmana els seus quaranta anys de vida. L’entitat es va idear l’any 1981 i va néixer l’any 1982 quan un grup d’amics que tenia bots a la platja de Palamós es va reunir en un menjador amb la finalitat de preservar la nàutica popular davant l’arribada dels ports esportius i per «evitar mals majors».

En concret, tot es remunta a l’estiu de 1981 quan va començar a córrer la veu de les intencions que tenia el Club Nàutic Costa Brava de traslladar les seves instal·lacions a l’espai on tots els aficionats d’anar a mar tenien els seus bots. Per evitar-ho, Federic Salichs va donar la idea de crear una associació. Així ho recorda Agustí Salvador, que tenia 38 anys en aquella trobada inicial que es va fer a casa seva i ara en té 78. «Veiem que en altres llocs anaven envaint l’espai públic i ens vam reunir i vam fer aquesta associació i hem anat durant. Aquests 40 anys hem anat prosperant, en part gràcies al fet que Ports ens ha donat un cop de mà. Ara mateix som més de 250 persones entre els que tenen l’embarcació varada i algun soci que no té barca», exposa Salvador, que ha exercit de president des del moment de la creació de l’associació.

El responsable de l’entitat subratlla que aquestes quatre dècades han passat «molt ràpid»: «És difícil d’explicar, perquè tot ha anat molt de pressa. Abans érem 25 o 30 amics i ara això s’ha disparat, fins i tot no tenim lloc i hem de dir a molta gent que no. Tot va començar a la sorra, després vam posar cabrestant per poder posar espina de peix. En acabat vam posar unes boies i ens van donar permís per posar uns pantalans... I així anar fent! Però sempre hem intentat donar prioritat a la gent del poble. Som gent de mar a Palamós, ho portem dins i ho hem viscut a casa sempre». En els inicis, l’Associació no disposava de cap passarel·la. Més endavant, se’n va construir una, la qual va ser l’única que va tenir l’associació durant algun any. Amb el temps van aconseguir construir les tres passarel·les restants que s’han mantingut fins a la data. Pel que fa a les oficines de l’entitat, després del menjador d’Agustí Salvador es van traslladar a una rulot fins que finalment es van fer unes oficines al costat de les del Club Nàutic.

Defensant la nàutica popular

«Si no hi ha nàutica popular, els que no tenim poder adquisitiu per anar a un club nàutic què hem de fer? La gent té dret a tenir lleure i distreure’s. A més, et diré, dels 300 socis més del 80% són gent de Palamós. La preferència és per a la gent d’aquí, que som gent de mar i si ens treus això... Molts són de famílies de pescadors i tota la vida ho han conegut així. Jo de petit que anava a pescar i són coses que es porten a dins. Ara que una persona hagi de comprar un amarre al club nàutic és impossible. Si no es manté la nàutica popular tot això desapareixerà», així s’expressa Salvador en destacar la importància de l’associació i d’altres entitats del litoral gironí que defensen la nàutica popular davant l’encariment dels preus de les boies i dels preus dels clubs privats.

Pel que fa al futur de l’entitat, Agustí Salvador es mostra convençut que el relleu generacional seguirà amb l’activitat de la nàutica popular a Palamós: «Aquesta entitat ha estat fundada i regentada per una colla d’amics que encara ho som i que teníem una afició conjunta de navegar per aquesta meravellosa costa. Espero que els que vinguin darrere nostre aconsegueixin millorar-ho i fins i tot superar-ho. I que se’n pugui gaudir durant molts anys com ho hem estat fent nosaltres», conclou el president.