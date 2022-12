Detenen a Platja d'Aro un lladre especialitzat a robar en màquines expenedores

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha arrestat un lladre "in fraganti" mentre sostreia diners d'una màquina recreativa a la zona comercial del Parc d'Aro. Es tracta d'un home especialitzat a robar en màquines expenedores.

Aquest home, de 44 anys i amb antecedents policials -una vuitena-, ja era conegut per la policia del municipi. El motiu: el mateix cos policial l'havia detingut fa un parell de mesos per robar en un punt de rentat de cotxes. En aquesta instal·lació va entrar-hi dos cops i en ambdós, el van aconseguir arrestar després que rebentés la màquina on es posen les monedes quan es vol fer neteja del cotxe.

Gràcies a aquests dos arrestos, els agents de la Policia Local coneixien el seu modus operandi -sol anar amb la cara tapada i una dessuadora amb caputxa- i també, amb quin vehicle es movia.

La nit de dissabte a diumenge, una patrulla va detectar el vehicle que es movia pel municipi. Arran dels fets, una patrulla de paisà va començar a sentir forts cops que procedien d'un establiment d'oci del Parc d'Aro. Van localitzar un home que hi estava robant. Concretament, havia forçat el dispositiu d'una màquina recreativa del centre i se'n va emportar la recaptació.

En veure la policia, l'home va arrencar a córrer i els agents el van perseguir a peu durant una estona. Finalment, va caure a terra, moment en què va poder ser interceptat i detingut pels agents de la Policia Local. El van identificar i va resultar ser el presumpte lladre, ja conegut pels policies.

L'home va quedar detingut pels fets i durant l'escorcoll li van localitzar 58 monedes d'euro, que acabava de sostreure del local de Parc d'Aro.

Dos arrestats al dipòsit

D'altra banda, la Policia Local també va fer una altra detenció dissabte, en un lloc poc habitual: al dipòsit municipal de vehicles.

Això va succeir el dissabte i els mateixos agents van veure per càmeres de vigilància que hi havia algú remenant a les instal·lacions.

S'hi van traslladar i en arribar-hi, els policies van localitzar dos joves a l'interior que estaven remenant i es volien emportar peces de recanvis de motos i cotxes. Ambdós van acabar arrestats pel robatori. Cap dels dos comptava fins llavors amb antecedents policials.