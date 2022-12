Els besnéts del jurista Eusebi Fina i Girbau (1857-1932) han fet una donació del fons documental familiar a l’Ajuntament de Palafrugell. Aquest fons conté la documentació reunida principalment pel jurista com a resultat de la seva activitat professional i intel·lectual, i també els documents produïts per algun membre de la seva família. La documentació donada reflecteix profusament la seva trajectòria professional i intel·lectual. Una part d’aquests documents està molt relacionada amb Llafranc, aporta coneixement d’aquesta població i està formada tant per documents textuals com per documents gràfics, els quals permeten de veure com era Llafranc un segle enrere. L’acte de signatura de la cessió es va fer ahir a Palafrugell.