L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha iniciat les obres d’arranjament i adequació del Parc de la Pineda, de l’Estartit, que esdevindrà en breu, un gran espai públic i familiar. L’actuació té un cost de 227.000 euros i es finança en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l’Estartit, concretament dins de la línia d’actuació 1.2 Millora del paisatge urbà.

La remodelació

El parc tornarà a estar plenament operatiu al voltant del mes de març. Es tracta d’una superfície de 13.143 metres quadrats, situada a primera línia de mar, que s’arranjarà i redistribuirà mitjançant un sistema de camins i diferents àrees d’estada. També es plantarà nou arbrat i es protegirà la vegetació del fràgil front dunar.

La nova reordenació s’estructurarà al voltant d’un vial principal en continuïtat amb el passeig marítim i un parell de camins transversals que connectaran l’espai amb les edificacions i la platja. El camí principal tindrà un traçat en forma de zig-zag, per aprofitar millor les vistes. Tindrà una amplada de 3 metres per garantir el trànsit compartit dels vianants amb bicicletes. Per connectar el futur carril bici del carrer Freu amb el passeig marítim, el camí transversal que passa pel costat de la petanca també es dimensionarà amb una amplada de 3 metres. Els accessos a la Pineda s’han previst on actualment hi ha els camins que estan lliures de qualsevol vegetació. A nivell de l’hàbitat dunar, on hi ha l’espècie protegida, no s’hi farà cap actuació ni obra i quedaran amb la mateixa situació actual. Per tant, en un futur, en el cas que així ho consideri el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter o qualsevol altre òrgan competent, es poden realitzar les actuacions que es considerin oportunes per millorar aquest hàbitat dunar.