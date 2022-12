El Consell Comarcal del Baix Empordà va presentar ahir el projecte de pressupost per al 2023. L’import ascendeix a 28.790.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 1.553.416,58 euros, un 5,70% més pel que fa al pressupost inicial de l’exercici anterior.

Aquest increment, segons apunta l’organisme supramunicipal, respon al fet que es preveuen més actuacions de les consignades inicialment al pressupost de l’exercici 2022. El pressupost per a l’any 2023 se centra, doncs, en fomentar les mesures per reactivar l’economia, en l’acompanyament social i en l’assistència als municipis.

Per al president, Joan Manel Loureiro, «es tracta d’uns pressupostos basats en la prudència, el control de la despesa pública, la cerca de l’eficiència i l’eficàcia en la gestió comarcal». El president també va explicar que s’han doblat els serveis i convenis que s’ofereixen als ajuntaments al llarg dels darrers quatre anys. També va fer èmfasi en la feina que feta des de l’àrea de recursos humans per fer el pla d’estabilització de servei on s’han aconseguit fer 123 places fixes a l’ens, millorant el servei que s’ofereix als ajuntaments. El conveni laboral que s’ha treballat conjuntament amb els treballadors ha tingut un 90% d’acceptació. A banda, el projecte presentat fa especial èmfasi en els municipis més petits, essent un dels objectius ajudar-los a prestar serveis públics, tot garantint que la ciutadania tingui les mateixes oportunitats. De fet, un dels objectius específics parla d’ampliar la prestació de serveis cap a aquests municipis més petits per afavorir l’equitat territorial.

Els pressupostos es votaran el proper 19 de desembre en sessió plenària.