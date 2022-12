Corçà acollirà aquest dissabte 17 de setembre una quina solidària que recollirà fons en favor dels malalts de càncer de l'hospital Trueta de Girona. L'acte benèfic se celebrarà a la Sala Municipal i s'iniciarà a les 17.00 hores amb un berenar musical a càrrec d'Albert Such i Sanjosex & Mazoni. Seguidament, a les 19.00 hores, tindrà lloc la Gran Quina d'en Pitu. Per finalitzar la vetllada, a les 22.00 hores, Keko Domènech oferirà un concert. Hi haurà servei de bar amb begudes i entrepans.

L'esdeveniment està organitzat per l'entitat Amics de l'Aina -ara, per a l'ocasió, convertida en Amics d'en Pitu-, la Penya Blaugrana Monells i compta amb el suport de l'Ajuntament de Corçà. L'entitat beneficiària dels fons serà el Servei d'Hematologia de l'Institut Català d'Oncologia de Girona (Hospital Universitari Dr. Josep Trueta).