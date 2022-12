La setmana passada va finalitzar una prova pilot de mobilitat elèctrica a l’àrea bàsica de salut de Palamós. Durant quinze dies, s’ha ofert l’opció de desplaçar-se en bicicleta elèctrica al personal que fa les seves visites d’atenció domiciliària i que es desplaça a casa dels seus pacients que no poden acudir al CAP de Palamós per ser visitats.

La iniciativa ha tingut bona acollida entre els treballadors del CAP de Palamós. La bicicleta s’ha utilitzat el 80% dels dies hàbils, tenint en compte que hi ha hagut un dia de pluja a finals de novembre i la baixada de temperatures.

En total, s’ha utilitzat en onze sortides fetes per quatre professionals diferents.

Junts han pedalat un total de 80 km i fet 17 visites domiciliàries. Això equival a reduir 14,4 kg de C02 a l’atmosfera.

Tal com comenta la infermera Mireia Gonzàlez: «Trobo que és una gran iniciativa. Tot i que la prova ha estat de pocs dies, alguns ja hem pogut comprovar el gran avantatge que suposa tenir una bicicleta aparcada al mateix pàrquing: ens ha estalviat temps entre domicilis i el CAP i a la vegada hem col·laborat a reduir les emissions de CO2.

La prova va sorgir com una iniciativa de l’àrea de medi ambient durant la Setmana de la Mobilitat d’aquest 2022. L’objectiu era fomentar una mobilitat sostenible i contribuir a impulsar ciutats més verdes, però també per apostar per la mobilitat elèctrica com una opció més per al propi personal sanitari de fer salut: ja que la mobilitat en bicicleta ajuda a reduir l’estrès i fomenta l’exercici físic. La prova pilot ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’empresa de venda i lloguer de bicicletes elèctriques Ebikes ubicada a Mont-ras que ha cedit gratuïtament una de les seves bicicletes de lloguer.

Tot i la curta durada de la prova, l’àrea de medi ambient valora positivament la prova pilot. No obstant, cal analitzar més detalladament els resultats obtinguts i com pot implantar-se com a mesura permanent a la mateixa ABS de Palamós o la resta d’ABS dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà.