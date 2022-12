La secció quarta de l'Audiència de Girona ha suspès el judici que s'havia de celebrar contra el professor de secundària de la Bisbal d'Empordà acusat d'abusar de tres alumnes durant el curs 2019-2020. El motiu de la suspensió és la vaga de lletrats de l'administració de justícia convocada ahir i avui per les associacions professionals per reclamar el compliment d'unes millores salarials i laborals pactades amb el Ministeri de Justícia.

El tribunal ha anunciat la suspensió perquè la presència del lletrat és indispensable, ja que és qui s'encarrega de l'enregistrament de la vista i qui ha d'emetre les notificacions judicials. Per això, no s'ha pogut assenyalar la pròxima data de judici, tot i que han alertat que com a mínim serà després de setmana santa.

Els fets que s'han de jutjar van tenir lloc el desembre de 2019 a l'Institut de Secundària de la Bisbal. L'acusat, que impartia classes de tecnologia al centre, hauria abusat de tres alumnes de 12 anys "aprofitant-se de la seva condició de professor". El primer succés hauria tingut lloc el 4 de desembre, quan segons l'acusació va tocar-li al cul a una de les víctimes. La segona víctima va patir un tocament al cul un dia al passadís, i la tercera després de fer un exercici a la pissarra.

Les famílies de les tres nenes van denunciar els fets. La defensa, per contra, nega els fets i posa de manifest que les víctimes han ofert durant la fase d'instrucció múltiples versions dels fets. Per això, demana que s'absolgui l'acusat.