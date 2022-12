El proper diumenge 18 de desembre a les 19 hores al Teatre Municipal de Palafrugell, tindrà lloc l’acte de presentació del llibre Crònica d’un any 2022 i el tradicional lliurament dels premis «Peix Fregit» i «Palafrugellenc de l’Any», organitzat per l’Equip Crònica d’un Any i Edicions Baix Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Palafrugell.

El premi Peix Fregit 2022 a una trajectòria serà atorgat a Josep Ma. Soler Prats. D’altra banda, aquest anys es lliurarà un Peix Fregit a títol pòstum a Miquel Ros Saballs. Pel que fa als guardons Palafrugellenc de l’Any seran lliurats a: Anna Aguiló Miquel, Jordi Safont Moreno, Anna Ferrer Segura, Pere Àlvaro Ruiz, Josep Massa Roura, Àlex Amorós Roca, Pere de Prada Jaén, Quim Casellas Grassot, Santi Deulofeu Martos, Alba Casadellà i Josep Ma. Farfán i Mar Casariego Córdoba. El premi a la Millor Iniciativa de l’Any 2022 recau en el moviment «Recuperem les Torretes». També es lliurarà el 8è premi d’articles periodístics Santi Massaguer, el qual serà per a Maria Bruguera Martí, autora del blog «Històries de Palafrugell» que recull la vida de personatges històrics, episodis destacats del municipi o divulga fets inèdits.