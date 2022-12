El jutge deixa en llibertat l'acusat del robatori violent a una dona d'edat avançada a Torroella

Aquest matí ha passat a disposició judicial l'home acusat de robar amb molta violència a una dona d'edat avançada a principis de setmana a Torroella de Montgrí. La dona va acabar hospitalitzada i haurà de ser intervinguda quirúrgicament per les lesions que li va causar. El jutge de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha rebut aquest matí al detingut, un home de 31 anys amb antecedents policials previs. El magistrat l'ha deixat en llibertat amb càrrecs a l'espera de diligències judicials.

Com ha avançat Diari de Girona, el succés es remunta a dilluns cap a dos quarts de vuit del vespre, a l'avinguda de Lluís Companys. L'home va abordar la víctima, que té uns 70 anys, a prop d'un supermercat que hi ha al mateix vial. Va forcejar amb ella i va acabar per terra després de colpejar-la. La dona va resultar malferida, amb lesions de gravetat. La investigació conjunta dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà i la Policia Local del municipi va permetre localitzar i detenir ahir el presumpte autor del robatori violent.