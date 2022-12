El grup municipal de Junts a Sant Feliu de Guíxols acusa al govern de Tots per Sant Feliu de «silenciar» a l’oposició en els mitjans locals. En un comunicat, la formació subratlla que fa un any el govern es va comprometre a un acord mínim per crear una comissió de redacció d’un nou reglament de mitjans que encara no s’ha materialitzat. «Dotze mesos després no avança per l’escàs interès del govern que ha fet una única proposta de text sense tenir en compte la majoria de les demandes de l’oposició i pretén que s’accepti que els partits de govern tindran l’espai públic de difusió del 96% i els partits de l’oposició un 4%», exposa la formació, que afegeix que «és molt greu que el govern segueixi incomplint conscientment les lleis i els principis democràtics fonamentals per tal de seguir controlant el relat i l’opinió pública fent ús particular i electoral dels mitjans de difusió i comunicació públics».