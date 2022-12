El pessebre vivent de Castell d’Aro espera superar els 9.000 visitants

Castell d’Aro va estrenar ahir la 63a edició del pessebre vivent més antic de Catalunya. Més de 400 figurants, veïnes, veïns, amigues i amics del municipi, participen en els 52 quadres que formen l’escenificació en un recorregut d’un quilòmetre i mig per la Vall de la Coma i pel nucli històric de la vila, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

Ahir va tenir lloc la primera jornada del pessebre, que també es pot visitar avui, 18 de desembre, i els propers 25 i 26 de desembre i l’1 de gener, sempre a partir de les set de la tarda. Les entrades es poden adquirir anticipadament al lloc web (entrades.pessebresvivents.cat) o fins a les 17 hores el dia de cada representació. L’entrada general té un cost de 5 euros i la infantil de 3 euros. A més, la visita és gratuïta pels menors de 3 anys i els que disposin de Carnet Jove Municipal, carnet del Club Super3 o els subscriptors de Cavall Fort.

L’esdeveniment és una iniciativa de l’Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro amb el suport institucional de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.

Superar els visitants de 2021

Des de l’organització asseguren que enguany esperen superar els 9.000 visitants, un nombre d’assistents similar al que es va aconseguir l’any 2019, abans de l’esclat de la pandèmia. L’any passat, encara amb algunes restriccions per la pandèmia, van rebre unes 8.500 persones. «Si superem les xifres de l’any passat estarem molt contents», afirma en Josep Genís, president de l’Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro.

Un pessebre amb història

El pessebre vivent de Castell d’Aro és reconegut com el més antic de Catalunya. Va ser creat per mossèn Gurmesind l’any 1959, que, en les seves memòries, va declarar que «es va inspirar en el pessebre vivent d’Engordany (Andorra) creat per l’Esteve Albert», segons relaten des de l’organització.

L’any 2011, Castell d’Aro va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva tasca en el Pessebre Vivent. «Aquest fet va aportar una gran il·lusió a totes les persones que d’alguna manera hi estaven i hi continuen estant implicades. Rebre la Creu de Sant Jordi, no solament significava una gran victòria, sinó que va ser el sentiment de bona feina per a tothom que hi participava», explica l’organització.

Amb més de seixanta anys d’història, el pessebre vivent de la localitat de la demarcació de Girona inclou més de 400 figurants que representen escenes de l’antic testament i d’altres clàssiques que es poden veure en altres pessebres i que estan, moltes d’elles, dedicades a algunes professions i oficis.

en imatges. La primera representació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro va començar ahir. A les imatges tres moments del recorregut, que els visitants podran repetir avui, els dies 25 i 26 de desembre i també el proper 1 de gener. F