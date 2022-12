La Generalitat ha començat a buidar l'abocador de Vacamorta amb la retirada de les primeres 20.000 tones de deixalles de les més de 3,5 milions que s'acumulen al subsol. Aquesta primera fase costa 2,5 milions d'euros i servirà per testejar el sistema de mineria d'abocador (tractant els residus in situ i analitzant quina part es pot reciclar i quina no). Els camions i les excavadores traient la terra amb què es van segellar les escombraries són la imatge d'un procés que s'ha allargat anys, amb nombroses sentències entremig. La Generalitat parla de dia «històric» i manté que exigirà «responsabilitats a qui no va fer bé la feina». La plataforma contrària a l'abocador i l'Ajuntament de Cruïlles avancen que vetllaran perquè es compleixin els compromisos.