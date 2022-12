La Policia Local de Palafrugell ha detingut dos homes per dos robatoris a la població en set dies. El més recent és del dijous passat dia 15 de desembre, quan els agents locals van arrestar un home que va entrar al local social del barri de “La Sauleda” però s'hi va adormir de tan borratxo com anava.

Els agents van enxampar-lo in fraganti quan ja tenia preparades unes bosses amb material informàtic i 13 ordinadors portàtils. L’home, segons van comprovar els agents de la Policia Local havia aconseguit entrar al local forçant una de les finestres. A més, després d’ingerir grans dosis d’alcohol, segons la policia, es va quedar dormint dins l’interior del local social, fet que va provocar que els agents l’interceptessin ràpidament.

Quan els agents van identificar a l'home, van comprovar que no disposava d’autorització per residir a Espanya. Per això, van coordinar-se amb la Policia Nacional per iniciar el procés d’expulsió.

El detingut va passar a disposició judicial als jutjats de la Bisbal d’Empordà i posteriorment va ser traslladat a les dependències de Policia Nacional d’Estrangeria.

Amenaçant amb una navalla

D'altra banda, el dia 8 de desembre, la Policia Local va detenir un home per un robatori amb violència després d'amenaçar diverses persones amb una navalla en un supermercat. Fins i tot va estar a punt de clavar-la a un policia local fora de servei.

En aquest cas, l'home, de mitjana edat, va ser detectat pels treballadors del supermercat Lidl de Palafrugell robant dins l’establiment. En aquell moment, el personal de seguretat va intentar retenir a la persona però aquesta va mostrar una arma blanca i, amenaçant a diverses persones que eren al supermercat.

Amb tot, el lladre va poder fugir abans de l’arribada de la Policia Local. Fins i tot, va intentar clavar l’arma a un agent del cos policial, el qual en aquell moment es trobava fora de servei i estava comprant a l’interior del supermercat.

Els agents de la Policia Local van recollir la denúncia dels fets i diverses manifestacions a testimonis dels fets. També van estudiar i visualitzar les càmeres de seguretat del supermercat fins a poder obtenir tota la informació per tal d’identificar a l’autor dels fets.

L'endemà, dos agents de paisà, que es trobaven fora de servei, van localitzar al presumpte lladre a la zona comercial del poble. El van poder arrestar i l'acusen de ser presumpte autor , i la seva d'un presumpte robatori amb violència. L’home va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de La Bisbal d’Empordà.