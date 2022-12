Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) va fer la setmana passada l’acte de donació d’aliments, productes per a la higiene personal i de neteja a les delegacions locals de Càritas del Baix Empordà (La Bisbal d’Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Torroella de Montgrí i Palafrugell).

La donació va ser possible gràcies a la a l’aportació de SSIBE i Emporhotel d’un valor de 3.400 euros, a la qual s’hi han sumat Proquibsa, Anela Fruits i Dibosch. Aquest és el 13è any consecutiu que es fa aquesta donació i aquest 2022 s’ha centrat en productes higiènics i aliments com torrons, s’han recollit aproximadament 2350 kg, entre uns 2200 productes de neteja, compotes i torrons.

Concretament el contingut de la donació és: 2.200 envasos de productes higiènics i 100 kg d’aliments, 76 kg d’aliments, 74 kg de material de neteja i 200 ampolles de sabó. La selecció dels aliments i productes per a la higiene personal i de neteja s’ha fet tenint en compte els criteris indicats per les diferents delegacions de Càritas per tal de poder cobrir les necessitats de la població del Baix Empordà. Tots els productes es distribuiran aquest divendres a cada delegació local de Càritas.