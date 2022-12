Ciutadans ha anunciat que Cristóbal Posadas serà el candidat a l’alcaldia de Palamós a les eleccions municipals de 2023. El president de la formació al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sigut l’encarregat de fer pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit de confiar en Posadas per a encapçalar la pròxima llista municipal de la formació liberal a Palamós «perquè té un perfil ideal, té empenta, és molt conegut al municipi i és una persona que sap arribar a acords per a aquelles coses que milloren el municipi». En aquest sentit, Carrizosa va destacar la tasca de l’alcaldable durant els quatre últims anys en què va exercir de portaveu al municipi aconseguint impulsar «una platja per a gossos, proposar la creació de l’escola nàutic-pesquera o el punt d’inspecció fitosanitària al port».

Posadas (52 anys), tècnic en prevenció de riscos laborals i protecció de dades, afiliat a Cs des de 2018, és l’actual portaveu municipal de Cs a l’Ajuntament de Palamós i torna a optar a l’alcaldia «perquè Palamós té mancances que com a candidat tinc capacitat de millorar perquè defenso un projecte global de gestió del municipi a llarg termini que compti amb la veu dels veïns, les associacions i els empresaris».