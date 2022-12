El proper dimecres a les 18 hores l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols acull un debat obert amb la ciutadania al saló de plens per tal d’explicar el pla estratègic del museu d’Història. Després d’una fase d’analisi de les potencialitats i reptes del patrimoni cultural a la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, es presentaran les noves funcions de l’Àrea de Patrimoni Cultural i el paper que el Museu d’Història exercirà des de l’entrada en funcionament de l’Antic Hospital com a seu principal. La trobada anirà a càrrec de Josep Melcior Muñoz, primer Tinent d’Alcalde i regidor de Patrimoni Cultural, i de Sílvia Alemany, directora del Museu. En la intervenció també hi participarà Magda Gassó, cap del Servei de Museus i Protecció dels Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya.