La Policia Local de Palamós ha incorporat al seu parc mòbil un nou vehicle per a les tasques de patrulla urbana. Es tracta d’un turisme, marca Ford model Kuga, dotat d’un motor 4x4 i amb tecnologia híbrida, que combina la combustió de gasolina amb l’energia elèctrica, la qual es connecta segons les necessitats energètiques i d’ús del vehicle. La capacitat 4x4 també permet que aquest vehicle pugui utilitzar-se en tasques policials que es requereixin, tant en el nucli urbà com en camins de zones forestals del terme municipal. Un dels aspectes destacables del nou vehicle és que el seu interior està dotat amb càmeres, cobrint l’espai adaptat amb mampara per al trasllat de detinguts. A banda aquesta unitat també està equipada amb la senyalització lumínica que projecta un panell abatible ubicat al sostre, mitjançant la qual es poden advertir i amb frases curtes, els serveis que es realitzen: control, carrer tallat, precaució, etc.