El plenari de Palafrugell va aprovar de forma unànime convertir a Antoni Vila Casas en Fill Adoptiu de la Vila. La concessió del títol de Fill Adoptiu de Palafrugell es pot atorgar a aquelles persones que, sense haver nascut en el municipi, hagin destacat de manera extraordinària per les seves qualitats o mèrits personals o bé per serveis prestats en benefici o honor del municipi.

En aquest sentit, la vinculació de Vila Casas amb Palafrugell té un nexe d’unió mitjançant Can Mario, que és el Museu d'Escultura Contemporània de la Fundació Vila Casas a Palafrugell (Girona), inaugurat l'any 2004. Un equipament que acull al voltant de 220 escultures que daten des de la dècada dels 60 fins a l'actualitat i que pertanyen a diversos artistes nascuts o residents a Catalunya. El fet que addicionalment, cada any s'organitzen exposicions temporals, i la participació de Vila Casas a la vida cultural i social del municipi han fet que es converteixi en el segon Fill Adoptiu de la vila després de Modest Cuixart.

Antoni Vila Casas va néixer el 27 de novembre de 1930 a Barcelona. El 1956 es llicencià en farmàcia per la Universitat de Barcelona i el 1960 fou fundador i president del consell d'administració de Laboratoris Prodes (Prodesfarma), que el 1995 es fusionà amb els Laboratoris Almirall. A més d'empresari, ha destacat com a mecenes de nombroses iniciatives culturals, i el 1986 creà la Fundació Vila Casas, de la qual és president, que ha obert diversos museus d'art a Torroella de Montgrí, Barcelona i Palafrugell. També és membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona, de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. L’any 1996 va rebre la Gran Creu de l'orde del Mèrit Civil, el 1999 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi i el 2004 el premi Montblanc al mecenatge, que concedeix la Fundació Montblanc. Aquest any 2022 va rebre la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.