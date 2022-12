La Comissió de Reis de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha fet un any més una crida per demanar voluntaris per la Cavalcada. El consistori demana gent de 14 anys com a mínim i que tingui una alçada mínima d’1,5 metres.

El 4 de gener, un dia abans de la Cavalcada, es farà un assaig general a les 21 hores, i la cerimònia reial de la nit de Reis començarà a les 18 hores. D’altra banda, amb motiu de les dates nadalenques, els centres educatius bisbalencs han fet la tradicional visita a la Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu per fer la cantada de nadales. Enguany, les visites menys nombroses s’han pogut fer a l’interior de l’equipament, ja que l’any passat van fer-se totes des de fora per la pandèmia del coronavirus. Les visites cantaires van arrencar el dimecres 7 de desembre de la mà de l’Escola Mas Clarà. Van continuar la setmana següent, dimarts 13, a càrrec de l’alumnat de l’Escola Empordanet. Van seguir l’endemà, dimecres 14, de la mà de l’Escola Cor de Maria, que van crear una cançó nadalenca i, amb els cartells que l’acompanyaven, es va crear un mural decoratiu per la residència. Finalment, les cantades de nadales van cloure el divendres 16 a càrrec de l’alumnat de l’Escola Joan de Margarit.