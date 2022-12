Les residències de Palafrugell van rebre ahir una visita institucional amb motiu de les dates nadalenques, una tradició celebrada cada any per l’Ajuntament del municipi. Una representació dels regidors del consistori encapçalada per l’alcalde, Joan Vigas, va anar a la Residència Palafrugell Gent Gran i l’Asil per desitjar bones festes nadalenques a la gent gran.

Durant la visita es va fer entrega a tots els usuaris d’un regal nadalenc. La residència Palafrugell Gent Gran va entrar en funcionament el 28 de novembre de 2009 i té 150 places residencials i 50 de diürnes. Pel que fa a l’Asil, compta amb uns 30 usuaris i està gestionat per sis religioses.