L'Ajuntament de Parlavà ha tancat un acord amb el Bisbat de Girona per adquirir l'antiga rectoria del municipi. L'operació rondarà els 347.000 euros, que l'ajuntament pagarà en cinc anys. «Era una oportunitat que no podíem deixar escapar. Una inversió que fem pensant en les generacions futures», explica l'alcalde, Joaquim Sabrià. El Bisbat va tenir llogada la rectoria a un particular durant anys i recentment la va posar al mercat. «Ja havien acordat la venda, però l'Ajuntament va exercir el dret de tempteig i retracte», diu l'alcalde.

L'immoble compta amb tres plantes, un mirador i un pati interior. «Idees en tenim moltes, però hi ha temps per decidir que s'hi podrà fer», va dir Sabrià. L'operació es va explicar en el marc d'una jornada en la qual es va inaugurar la plaça de l'1 d'octubre, on hi ha un dels accessos a la rectoria. Així mateix, en l'acte també es van inaugurar les obres realitzades als carrers Ample i Arrabal, que han suposat una inversió de més de 400.000 euros. «És una feina de molts anys, en la qual hem anat sumant aportacions pròpies i subvencions de diferents administracions. El més important és allò que no es veu, que és la millora dels serveis que hi ha a sota». La jornada, que es va completar amb la 10a edició de la Festa de la Gent Gran, va comptar amb l'assistència de la delegada de la Generalitat a Girona, Laia Cañigueral; el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; i del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal.