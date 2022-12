El jutjat de la Bisbal d’Empordà ha decretat presó per a l’home de 31 anys que el 12 de desembre va atracar en ple carrer i va deixar malferida una dona d’edat avançada a Torroella de Montgrí. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís del robatori violent, que va tenir lloc a l’avinguda Lluís Companys, cap a dos quarts de set de la tarda. La víctima, una dona d’uns 70 anys, va patir ferides de gravetat i la van traslladar a l’hospital on va ingressar a l’UCI. Els Mossos van obrir una investigació per identificar i arrestar el sospitós.

La dona va poder prestar declaració el 14 de desembre i, a través de la descripció de l’assaltant que va donar i de la col·laboració de la policia local, els investigadors van acabar estrenyent el cercle al voltant de l’assaltant. Un cop va ser detingut i posat a disposició judicial, va ser alliberat a l’espera de diligències judicials pendents. Ara el jutge ha decretat presó provisional.