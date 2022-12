El partit Tots per Santa Cristina d’Aro ha presentat el candidat a l’alcaldia de les eleccions municipals de l’any vinent, Josep Xifre i Deulofeu. El cap de llista ha explicat que encapçalarà una llista "independent, nova i fresca" que tindrà com a únic objectiu treballar per al municipi. Es va presentar com a cristinenc de naixement, coneixedor del poble i la seva gent, amb experiència a l’Administració i en la gestió municipal.

Durant l’acte, va presentar millores en diversos sectors, com per exemple habitatge, gent gran, medi ambient, cultura i festes, joventut i esports. Entre altres aspectes, va destacar la importància de potenciar el patrimoni cultural del municipi, crear fórmules per vincular els joves i abordar la problemàtica del tancament de l’abocador de Solius.