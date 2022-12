Un duc, una espècie de mussol, ha mort a la zona de Pals a causa d’una torre d’electricitat. Els fets van succeir el 23 de desembre quan l’exemplar, per causes que s’investiguen, hauria quedat atrapat en l’esmentada torre elèctrica i s’hauria electrocutat mortalment. Clàudia Auladell, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Pals, va rebre l’avís dels fets i va alertar als Agents Rurals així com al grup Natura Sterna. «Em van passar l’avís que un animal havia quedat enganxat en una torre elèctrica i vaig anar a mirar-ho. La torre no tenia proteccions i va causar la mort del duc, que és una espècie en perill d’extinció. No sé quants rapinyaires així han de morir perquè es prenguin mesures», denuncia la tècnica, que afegeix que tot i que les companyies elèctriques no estan obligades a protegir les torres, el fet de fer-ho evitaria nombroses morts d’aquesta i altres espècies d’aus.

Un cop van constatar la tragèdia, es va alertar a la companyia pertinent per retirar l’au, que havia quedat enganxada a la torre, i posteriorment es va avisar al cos d’Agents Rurals que, seguint el protocol, va portar l’ocell al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà per a determinar les causes de la mort a través d’una necròpsia. «Particularment era la primera vegada que em trobava amb una cosa així i va ser desagradable. Per desgràcia les grans empreses no estan obligades a protegir el cablejat i això impedeix que quan passen aquestes coses puguin ser sancionades», conclou Auladell, que també va denunciar els fets a través de les xarxes socials. ‼️ PROU JA SI US PLAU Fecsa @Endesa

Un altre duc electrocutat a l'Empordà 🦉

Fins quan durarà tot plegat? Què costaria fer-ho bé i protegir totes les torres? Quina inversió us suposaria de tot el benefici que teniu anualment? La cobdícia de l'ésser humá està acabant amb tot pic.twitter.com/ENwbKRkOVO — Clàudia Auladell (@ClaudiaAuladell) 23 de diciembre de 2022 Electrocucions mortals Un estudi realitzat per l’entitat animalista Natura Sterna que analitza les causes de mort del duc al Baix Empordà en base a una mostra de 88 exemplars, estableix que entre el 1990 i el juliol d’enguany el principal causant de la mortalitat d’aquesta espècie ha estat l’electrocució (35%), seguit de les col·lisions amb vehicles (16%), causes desconegudes, traumatismes desconeguts o persecucions (enverinaments, trets, etc.). De fet, aquest mateix estiu un estudi de la Universitat de Barcelona i l’Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio) va detectar que la mortalitat dels ducs és molt alta. L’esmentat document alertava que el 90% mor abans de fer el primer any de vida i en les causes sempre hi destaca la incidència de l’activitat humana. Només sobreviuen el 10% dels polls i l’espècie ja està extingida al Pirineu.