L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i mig de presó el cambrer acusat d'agredir sexualment la companya de feina a Palamós la nit del 18 de novembre del 2018. La sentència li imposa una pena més baixa per l'aplicació de la llei del 'només sí és sí' que situa ara la forquilla de condemna entre els 4 i els 12 anys presó (abans era d'entre 6 i 12 anys). L'Audiència conclou que cap a dos quarts d'onze de la nit, i mentre treballaven, l'acusat va proposar a la víctima fer "uns xupitos". La noia es va començar a trobar malament, sentint-se marejada. Va ser aleshores quan el cambrer la va empentar contra una nevera, la va intentar petonejar i la va agredir sexualment. L'Audiència també li imposa 5 anys de llibertat vigilada.

La fiscalia demanava una condemna de 8 anys de presó i l'acusació particular elevava la petició inicial a 9. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Víctor Correas, li imposa 4 anys i mig de presó. El tribunal recull que la Llei de garantia integral de llibertat sexual, coneguda com la llei del 'només sí és sí', és "més beneficiosa" per a l'acusat i, per això, és la que s'ha d'aplicar.

"La sala reserva la meitat superior del tram per a aquells supòsits en els quals concorri una circumstància agreujant o una altra circumstància d'anàloga significació en termes de justificació punitiva. Atès que no concorre ni una cosa ni altra, fixarem la pena en la meitat inferior del tram", argumenta el tribunal. Així, i tenint en compte "la greu afecció que la conducta soferta ha tingut en la vida de la denunciant", l'Audiència resol imposar-li una pena "lleugerament superior" a la mínima legal: 4 anys i 6 mesos de presó.

Acusat i víctima eren companys de feina a Palamós. La sentència conclou que cap a dos quarts d'onze de la nit del 18 de novembre del 2018, estaven treballant a un dels locals que la mateixa empresa té a la localitat i que el processat li va demanar a la noia que anés a fer neteja d'estoc a un altre dels establiments, que en aquell moment estava tancat al públic. Poca estona després, l'home la va anar a trobar.

Un cop allà, li va proposar a la víctima "prendre uns xupitos" i va treure una ampolla i dos gotets. Immediatament la víctima es va començar a trobar malament i a sentir-se marejada. Va ser aleshores quan l'acusat "va agafar la víctima per braços i cames i la empentar contra una nevera". "En aquell moment, l'acusat va intentar fer-li petons mentre ella li deia que no, que parés i que estava marejada", explica el tribunal.

L'acusat va fer cas omís a la víctima, li va abaixar els pantalons i "va posar la mà per dins les calces, tocant-li la zona genital i arribant a introduir-li els dits a la vagina". El cambrer va intentar que la noia li toqués el penis, "cosa que no va aconseguir". Llavors, li va abaixar més els pantalons a la víctima i li va fer sexe oral. "Després d'això, i com que la víctima es trobava cada cop més malament i amb ganes de vomitar, van anar al lavabo, l'acusat li va rentar la cara i ella es va quedar adormida", indica el tribunal.

Quan es va recuperar, el processat la va acompanyar a casa. L'Audiència conclou que no ha quedat acreditat que durant el trajecte el cambrer amenacés la víctima perquè no expliqués el que havia passat ni que li claves dues bufetades a la cara. Per això, l'absolen del delicte lleu de maltractament del qual també l'acusaven.

Seqüeles psíquiques

A l'hora de condemnar el cambrer per l'agressió sexual, el tribunal remarca que hi ha proves externes que avalen el relat de la víctima, que ha estat "persistent" al llarg del temps. Entre aquestes proves hi ha la declaració d'una altra companya de feina que va explicar al judici que, just després dels fets, la va veure "molt pàl·lida, ullerosa, suada" i que li va explicar que l'acusat "li estava dient coses i que l'estava assetjant": "La testimoni li va dir que l'esperés i que no marxés amb ningú, tot i que no va poder-la acompanyar perquè l'acusat va marxar amb ell amb molta pressa ("tot fletxat")".

El tribunal també té en compte que la víctima va tenir lesions compatibles amb l'atac que va denunciar i que les pericials indiquen que la noia ha patit seqüeles psíquiques com a conseqüència "d'haver estat víctima de violència sexual" que apunten "de forma clara a l'existència d'un fet traumàtic".

A banda dels 4 anys i mig de presó com a autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració, la sala també imposa al cambrer 5 anys de llibertat vigilada, l'inhabilita per treballar amb menors durant 10 anys i li prohibeix apropar-se a menys de 300 metres o comunicar-se amb la víctima durant 10 anys. En concepte de responsabilitat civil, condemna l'acusat a indemnitzar la noia amb 10.525 euros.