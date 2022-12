Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Palafrugell van detenir el passat 22 de desembre dos homes i una dona, d'entre 25 i 43 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues i pertinença a grup criminal. L'operatiu policial ha permès desarticular l'entramat que utilitzava una associació cannàbica ubicada a Palafrugell per traficar substàncies estupefaents, principalment marihuana i haixix.

La investigació es va iniciar a principis de l'any passat quan es va tenir constància de l'activitat il·lícita d'aquesta associació cannàbica arran de la venda de substàncies estupefaents a persones alienes al club. Fruit de les gestions d'investigació es va poder determinar que els màxims responsables del club distribuïen substàncies estupefaents, principalment marihuana i haixix. L'associació investigada es definia com una organització sense ànim de lucre i amb la finalitat de fomentar un ús racional i responsable del consum d'aquesta substància, però els investigats permetien l'accés a les seves instal·lacions i venien substàncies estupefaents de forma indiscriminada a qualsevol persona, inclosos menors de 21 anys, que tot i tenir totalment prohibit l'accés a aquest tipus de centres, accedien a l'associació per adquirir la droga i consumir-la a l'exterior. A banda, els indicis recopilats durant la investigació indiquen que els detinguts desenvolupaven una activitat més pròpia del tràfic de drogues. En el registre a l'associació es van localitzar 908,9 grams de cabdells de marihuana, 391,5 grams d'haixix i diversos menors de 21 anys consumint a l'interior. Els detinguts hauran de comparèixer davant de l'autoritat judicial quan siguin requerits.