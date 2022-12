La Policia Nacional ha detingut el propietari de diversos establiments de Platja d'Aro per explotar treballadors estrangers. La investigació va començar a finals de juliol amb la comprovació de diversos locals de la zona. En elles, els agents van observar indicis d'una possible explotació laboral de l'empresari a diversos empleats, tots d'origen pakistanès. Després d'una investigació de quatre mesos, van poder determinar que en aquests locals hi treballaven diverses persones de manera continuada, en jornades de més de vuit hores, de dilluns a diumenge, sense descans, ni dies lliures ni vacances. En una nova inspecció a principis d'aquest mes, van constatar que no tenien contracte i no estaven donats d'alta a la Seguretat Social.

A més, un dels treballadors vivia en un petit habitacle a la rebotiga en condicions pèssimes. El treballador desconeixia el que cobraria per la feina però, a causa de la situació de necessitat personal i familiar que tenia, es va veure obligat a acceptar les condicions. La Policia Nacional va actuar en matèria penal i d'estrangeria, detenint l'empresari i posant-lo a disposició judicial. Li atribueixen delictes contra els drets dels treballadors i contra els drets dels ciutadans estrangers.