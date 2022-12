La Policia Local de Palafrugell ha immobilitzat 465 de les 14.804 joguines inspeccionades en la primera fase de la campanya de seguretat d'aquest Nadal. La dada representa el 3% dels articles analitzats. Aquesta la segona campanya que es duu a terme al municipi i, com l'any passat, els agents controlen l'etiquetatge per comprovar que compleixen la normativa i que són aptes i segures per als més petits. La setmana de 12 al 18 de desembre es va iniciar la primera fase i la segona fase es farà del 9 al 14 de gener per comprovar si les botigues han pogut resoldre les deficiències detectades a les joguines immobilitzades i es poden tornar a posar a la venda o, per contra, s'han de destruir.

Durant la campanya de l'any passat, es van retirar de la venda 484 articles dels 6.500 inspeccionats, un 7,7% del total. Aquest any s'han revisat més del doble de joguines i les que presentaven deficiències a l’etiquetatge que han fet necessària la seva retirada inicial han passat de quasi un 8% a un 3%. Un fet que denota, segons l'Ajuntament, "una bona tasca tant per part de les botigues com de la campanya de conscienciació que porta a terme la Policia Local de Palafrugell". D’altra banda, es va confeccionar un tríptic on s'informava, per una banda, de les dates de la campanya i per l’altra dels requisits que havien d'incloure les etiquetes de les joguines, a banda de recordar els requisits de documentació i permisos pels establiments. La setmana del 21 al 27 de novembre, els agents de la Unitat de Policia Comunitària es van dedicar a repartir aquests tríptics a les botigues de la vila que venien joguets, aclarir dubtes i informar sobre la possibilitat de contactar amb la Unitat de Policia Administrativa per realitzar consultes.