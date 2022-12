La Policia Nacional ha desmantellat una plantació 'indoor' en una casa de Castell-Platja d'Aro i ha comissat 4 kg de cabdells de marihuana. Durant l'operació s'ha detingut el responsable del cultiu i també s'hi han localitzat dues escopetes de caça. La investigació va començar fa unes setmanes arran de diverses informacions recopilades per la Policia Local del municipi i, després de diverses vigilàncies, es va comprovar que la casa estava preparada per acollir una instal·lació de cultiu de marihuana.

En l'entrada i registre de l'habitatge, que la Policia Nacional va fer conjuntament amb la Policia Local, van intervenir una gran quantitat de material de plantació, com bombetes, transformadors, aires condicionats i altres estris. Per alimentar el cultiu, a més, defraudaven el fluid elèctric. La policia calcula que el frau se situa al voltant dels 15.000 euros, a més del risc que suposa per a la resta de veïns per possibles incendis i talls de llum.

La policia també va comissar dues escopetes de caça que, juntament amb grans mesures de seguretat, envoltaven a casa per assegurar l'explotació.