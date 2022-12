El Departament d'Educació ha licitat per 205.000 euros la reparació de les destrosses que la pedregada d'agost va provocar a l'institut de la Bisbal d'Empordà. La calamarsada històrica va danyar sobretot la teulada d'un dels edificis del centre, i com que hi havia filtracions, això va obligar a reubicar les aules d'alguns cicles formatius en equipaments municipals. Les obres per reparar els desperfectes se centraran, sobretot, a desmuntar les teulades i reposar-ne totes les teules trencades. També se substituiran les planxes metàl·liques dels porxos d'accés a l'institut i del pati, que van quedar abonyegades, i es renovaran les plaques solars, que la pedregada va deixar inservibles del tot. Les obres duraran dos mesos.

La calamarsada històrica de finals d'agost va danyar, sobretot, un dels edificis que formen part de l'institut de la Bisbal d'Empordà. Però tota la teulada del centre es va veure afectada per l'impacte de les pedres (algunes de les quals van arribar a tenir 11 centímetres de diàmetre). A més de trencar teules, les boles de gel també van provocar destrosses a les canals i van abonyegar les planxes metàl·liques dels porxos. Arran de les destrosses, el centre va veure's obligat a reubicar alguns dels grups dels cicles formatius. Així, alumnes de primer de Jardineria i Floristeria van haver de començar el curs al Terracotta Museu, i els de primer d'Integració Social i els d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència ho van fer a l'ajuntament vell i a les escoles velles. A més, l'institut també va haver d'encabir dos grups de segon de batxillerat en aules buides que quedaven al centre. Ara, el Departament d'Educació ha licitat les obres per reparar les destrosses que la calamarsada va provocar al centre. Les obres surten a concurs per 205.602,98 euros (IVA inclòs). Un cop s'adjudiquin, es preveu que durin uns dos mesos, i que es duguin a terme sense interferir les classes (bé sigui treballant fora de l'horari lectiu, bé sigui planificant-ho amb la direcció de l'institut). Sobretot, allà on s'actuarà més serà a les teulades. De fet, totes les dels cinc edificis de l'institut -que sumen gairebé 1.200 metres quadrats- es desmuntaran i es tornaran a muntar de nou, substituint "l'elevat percentatge" de teules trencades que va deixar la calamarsada. També s'arranjaran aquells desperfectes que puguin derivar en goteres. A més, les obres substituiran les planxes metàl·liques que hi ha als porxos tant d'entrada com del pati de l'institut, que van quedar abonyegades per l'impacte de les pedres. D'altra banda, també es reposaran les plaques solars que hi ha al teulat de l'institut, que arran de la calamarsada van quedar "inservibles" del tot.