L’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l’Estartit ha aprofitat per avançar algunes de les obres pendents. D’una banda, aquesta setmana també han finalitzat les obres per garantir l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda a les voreres del nucli de l’Estartit, en concret, a l’avinguda de Grècia, carrer Església i avinguda de Roma. Aquesta actuació es porta a terme en el marc dels Pressupostos Participatius de 2021/2022, una proposta que va quedar en tercera posició amb 122 vots i que ha tingut un cost de 25.000 euros. La proposta guanyadora dels pressupostos participatius va ser la pista multiesportiva a l’aire lliure, al parc dels Salats, amb 139 vots, però no es va poder executar per problemes urbanístics. Durant aquest any s’ha treballat intensament en aquesta línia i ben aviat es preveu que els obstacles quedin resolts i es pugui, finalment, desenvolupar l'espai. La proposta que va quedar en segona posició en els pressupostos participatius de l’Estartit 2021/22, amb 127 vots, va ser la millora del jardí de l’Escola Bressol Mar i Cel, que es va executar aquest estiu passat.

L’EMD també ha instal·lat un nou porxo a l’entrada del mòdul de l’escola Portitxol.