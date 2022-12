La mítica Christmas Race manté l’idil·li amb Palamós

La Christmas Race va arribar el dijous 22 de desembre a la seva 46a edició i al llarg de tots aquests anys, els regatistes amb les seves embarcacions s’han deixat veure per les aigües palamosines ininterrompudament, exceptuant l’any 2020 quan a causa de la pandèmia de la Covid-19 es va haver de suspendre.

Anys enrere la família Reial centrava tot l’interès i era el principal focus d’atenció mediàtic de l’esdeveniment. Lluny queden aquells temps, en la dècada dels 90, quan l’aleshores príncep Felip, ara Rei d’Espanya o la seva germana, la infanta Cristina, competien a la Christmas Race palamosina i la premsa del cor els perseguia amb l’afany de capturar la millor fotografia. Eren temps en què l’aparició de la Christmas a la televisió gaudia de més minuts i de retruc la promoció de Palamós aconseguia més protagonisme, a causa, lògicament de la presència dels Borbons a la vila.

En l’actualitat i ja fa una colla d’anys, que la regata palamosina és notícia per aspectes purament esportius i des de l’organització es mostren satisfets d’aspectes com, les instal·lacions, l’alta participació, el nivell dels i les regatistes, l’impacte econòmic fora de la temporada alta turística o la projecció de la marca Costa Brava a escala internacional.

Enguany, la 46a edició va viure un moment emotiu quan en l’acte d’entrega de premis a l’Espai del Peix, es van anunciar els noms dels dos campions absoluts, el neerlandès, Hidde Schraffordt, en la classe ILCA 6 masculina, però, sobretot per la ucraïnesa, Sofiia Naumenko, en la classe ILCA 6 femenina. A més a més, Naumenko es va endur el Trofeu Manuel Albalat a la millor tripulació de classe olímpica. Quan l’speaker va anunciar el nom de la regatista ucraïnesa, l’atapeïda sala va aplaudir-la expressant el suport i ànims als seus compatriotes que viuen moments difícils a causa del conflicte amb Rússia.

Organitzada per gent de la casa

Una de les particularitats de la consolidada Christmas Race és l’ADN 100% palamosí que s’hi troba dins l’organització. Any rere any, és fàcil veure-hi a cares conegudes treballant perquè tot l’engranatge de la regata sigui un èxit: des del cap de premsa, Jaume Soler, amb més de 30 anys de vinculació; el vicepresident esportiu, Miquel Aviñó; el director de regata, Carles Palomares; Anna Cuixart... o l’omnipresent, Joan Sarquella, una persona que ha interpretat tots els papers possibles dins la Christmas Race.

Joan Sarquella, recorda que en «la primera edició de la Christmas Race amb Alejandro Abascal, Miquel Noguer i els germans alemanys Dischtt, jo tenia 14 anys i em van deixar una Zodiac per fer tasques de salvament», posteriorment, afegeix, «vaig fer de balizador, també tasques de sortides i arribades en un barco, regatista i durant quatre anys director de la regata». El palamosí sempre ha estat present a la regata donant suport i un cop de mà a l’organització del CN Costa Brava/Vela Palamós i tot i no ocupar cap càrrec en l’actualitat, la vinculació Sarquella-Christmas és total.

Sarquella, com és lògic n’ha viscut de tots colors al llarg d’aquests 46 anys de Christmas i quan li demanem que expliqui una anècdota, ell recorda amb simpatia «quan en una de les primeres edicions sense telèfons mòbils s’apuntaven les arribades amb llapis o bolígraf i l’entrenador belga, Paul Maes, ens va comunicar per ràdio que venia a terra amb la classificació de la segona prova i passats cinc minuts diu: ‘l’hem de repetir perquè m’ha caigut la llista a l’aigua!’, però no era veritat i això va suposar un ‘merder’ important a la secretaria». Joan Sarquella afirma amb orgull que ha viscut totes les Christmas celebrades fins al dia d’avui; «però, hi ha una altra persona que també les hauria viscut i vull tenir un record per a ell, Xavier Ribera, un apassionat del món de la vela». Ribera que va morir l’any 2021, va ser un dels impulsors de la Christmas Race i més tard president del CV Palamós i vicepresident del CN Costa Brava.

Segons Joan Sarquella, el present i futur de la Christmas és bo i positiu «perquè és una regata que sempre s’ha sabut adaptar a les circumstàncies, primer quan va entrar al circuit Eurolimp classes olímpiques, després amb el canvi de les dates avançant-nos a la setmana abans de Nadal i més endavant introduint les classes juvenils. Vull destacar els 90 participants de la classe 420 que ens garanteix un relleu».

Bons mestres

Joan Sarquella, es mostra satisfet de la feina realitzada per la gent de la casa i de l’herència rebuda en forma d’aprenentatge d’històrics de la regata: «vam tenir bons mestres com Abascal, Benavides, Gorostegui, Maes... i havíem de continuar els d’aquí, així que des del 1992 i fins ara, el gruix, l’eix i el pal de paller de l’organització de la Christmas Race ha sigut gent de Palamós». Segons Sarquella, «la Christmas Race és la regata de la il·lusió perquè davant de totes les adversitats que hem passat sempre hem tirat endavant gràcies a l’esforç i la il·lusió de tota la gent que hi ha participat».

En aquesta darrera edició, fins a nou regatistes del CN Costa Brava/Vela Palamós, han participat en aigües de la badia palamosina, un rècord mai vist fins ara, segons Joan Sarquella. «Això és recollir el fruit d’una bona feina, són joves que naveguen tot l’any a Palamós i molts d’ells venen de la vela escolar amb el suport de l’Ajuntament».

Un altre palamosí que viu la Christmas des dels inicis és Jaume Soler, cap de premsa de la regata des de l’any 1993, tot i que molt abans, a finals dels 80, ja informava de la Christmas per Ràdio Palamós. Segons el periodista palamosí «les primeres Christmas van començar com unes regates d’entrenament els anys 70 perquè Palamós era la seu de l’escola nacionals de vela».

Soler recorda mítics noms que han competit a Palamós com «els regatistes com Toño Gorostegui, Pere Lluís Millet, Alejandro Abascal, els germans Doreste..., que van aconseguir medalles a Montreal, a Moscou, los Ángeles, Seül i Barcelona, i aleshores la Christmas era la regata estrella i una de les més importants del món». Jaume Soler coincideix amb Joan Sarquella quan explica que «la Christmas ha mantingut la seva participació, qualitat i ha anat evolucionant sabent reinventar-se i adaptant-se a noves situacions i nous temps».

En l’últim dia de la regata, la manca de vent, permet a Diari de Girona robar uns minuts a Carles Palomares, director de la regata, que envoltat de telèfons, ràdios i monitors a l’oficina del Club Nàutic, resta pendent de si donar les proves per suspeses o no. Vint anys al capdavant de la prova, Carles Palomares, declara que «vaig començar de jovenet navegant amb Optimist, després en la classe Europa i també d’instructor, entrenador i director tècnic del club».

La competició dura quatre dies, del dilluns 19 de desembre al dijous 22, però, segons Palomares, «a finals de juliol ja treballem amb la Christmas perquè a principis d’agost l’anunci de la regata ha d’estar publicat». La tasca de Carles Palomares és la de coordinar tot el personal que treballarà durant la prova i que són 50 persones. Segons ell el treball de tots ells fa que «la Christmas funcioni perquè la gent, a més a més se la sent seva i on no arribes tu ho fa el teu company».

Per Carles Palomares és un orgull i tot un èxit que nou regatistes del club hagin competit en aquesta darrera edició de la Christmas, entre ells el seu fill, Miquel Palomares. El director de la regata fa un balanç positiu de l’edició d’enguany en la qual han comptat amb la participació de 300 tripulacions, 400 regatistes de 13 països. De les quatre jornades previstes, en tres es va poder competir molt bé i amb força intensitat de vent. Segons Palomares, «els dos primers dies vam tenir un vent de garbí de 15 nusos que ens va permetre fer unes proves fantàstiques».

Per la seva banda, el vincle amb la Christmas del vicepresident esportiu del CN Costa Brava-Vela Palamós, Miquel Aviñó, es remunta a temps molt llunyans, quan va començar com a voluntari fins a arribar a càrrecs directius. Miquel Aviñó recorda «l’adaptabilitat i la reinvenció de la Christmas» i també anys passats quan la regata «gaudia d’un operatiu més gran, gràcies als patrocinadors. Recordo que hem tingut fins a cinc àrees de regates i un operatiu a la platja Gran».

Trobar diners en forma d’un patrocinador principal resultarà clau per no perdre competitivitat amb altres regates, segons Aviñó, «si no tenim una esponsorització, no ens arriba per poder tenir una seu a la platja perquè és molt costosa».

L’Ajuntament de Palamós està obert a trobar noves línies de col·laboració amb el Club Nàutic Costa Brava-Vela Palamós per continuar potenciant la Christmas Race, un esdeveniment amb ressò internacional i que com succeeix amb la Palamós Optimist Trophy, la competició internacional de vela infantil del mes de febrer, reuneix a centenars de regatistes d’arreu del món a Palamós.