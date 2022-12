Absolt de manipular un contracte per no pagar un amarratge a Platja d’Aro

L’Audiència de Girona ha absolt l’acusat de falsificar un contracte de cessió d’ús d’un amarratge al Club Nàutic de Platja d’Aro per no pagar-ne les despeses. S’enfrontava a 3 anys de presó per un delicte d’estafa processal en concurs amb un delicte de falsedat en document privat.

La sentència de la secció tercera l’absol perquè tot i que declara provat que es van manipular els tres contractes firmats entre ell i el propietari de l’amarratge entre 2014 i 2016, en aquests no hi consta informació falsa, sinó que la cessió gratuïta es va pactar amb el propietari. En canvi, assenyala que, en tot cas, hi ha indicis d’un possible delicte d’estafa, ja que ambdós es podrien haver posat d’acord per allargar la concessió tot i que el propietari ja no podia utilitzar l’amarratge (n’havia perdut el dret d’ús per un canvi de concessió). Amb tot, el tribunal recorda que no pot pronunciar-se sobre aquesta possibilitat perquè l’acusat no ha estat acusat per aquest delicte.

Tot plegat va tenir lloc entre 2014 i 2016, quan l’acusat va firmar tres contractes anuals de cessió d’ús gratuït amb el propietari d’un amarratge al Club Nàutic del municipi. Per fer els tres contractes l’acusat va fer fotocòpies, incloses les firmes d’ambdues parts, i només va canviar les dates i el període de cessió.

El cas és que el 2016 va canviar el concessionari del club i els propietaris havien de tornar a negociar els amarratges, però l’acusat i el propietari de l’amarratge en qüestió van tornar a fer el mateix contracte. Ambdós van dir al judici que no s’havien assabentat d’aquest canvi de cessió, i si bé el tribunal dona credibilitat a la possibilitat que l’acusat no se n’hagués assabentat, veu poc probable que el propietari no en tingués coneixement. De fet, des del club van assegurar que s’havia comunicat per diverses vies el canvi de cessió, i que fins i tot els mitjans de comunicació se’n van fer ressò.

Un deute pendent

Durant aquests tres anys no es van pagar les despeses de les instal·lacions, i això va generar un deute de 2.515 euros amb el club que aquest va reclamar en un primer litigi civil. El jutjat de Primera Instància 3 de Girona va absoldre l’acusat de pagar aquest deute concloent que el responsable de pagar-ho, en tot cas, era el propietari de l’amarratge i no el cessionari. Amb tot, el club ha seguit el procés per la via penal al·legant que l’acusat va ser absolt del litigi civil gràcies a la manipulació dels contractes per evitar fer front a les despeses. Sobre això, la sentència, que encara no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, reafirma la resolució civil i conclou que qui té la responsabilitat de pagar el deute amb el club és el propietari, no a l’acusat.