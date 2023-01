La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols ha incorporat un dron, com ja va informar l'ajuntament el novembre, equipat amb càmera tèrmica i altaveu.

L'aparell s'activarà durant emergències, esdeveniments multitudinaris i també ajudarà a combatre la delinqüència (perquè, per exemple, és efectiu per detectar plantacions de marihuana). "L'objectiu és augmentar la seguretat ciutadana oferint suport a la policia", destaca l'alcalde, Carles Motas. Per fer-lo funcionar, dos agents del cos han rebut formació i es coordinen els horaris perquè el dron es pugui activar en qualsevol moment. L'aparell ha costat 18.150 euros. Té diverses càmeres i pot assolir una velocitat màxima de 80 km/h en línia recta. Ja s'ha fet servir, per exemple, en un incendi a la ciutat.

L'alcalde del municipi veu aquest aparell com "una modernització de la Policia Local". La càmera tèrmica que porta incorporada el dron permetrà detectar plantacions instal·lades dins de xalets o naus, però també saber on es troba el focus d'un incendi o localitzar persones que s'hagin perdut o desorientat al bosc. La càmera detecta els punts de calor i els mostra a la pantalla de l'aparell de control; d'aquesta manera, és fàcil identificar-los.

A més, l'aparell està equipat amb una càmera amb zoom que proporciona una imatge nítida des d'uns 200 metres de distància. Això permet als agents identificar individus, evitar que animals salvatges puguin fer destrosses (com el porc senglar) o, fins i tot, llegir matrícules. També hi ha l'opció de seguir un vehicle sospitós. "Vam escollir-lo perquè és lleuger i polivalent", relata el cap d'operacions de la Unitat Aèria de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, Sergi Montes, que destaca que "a més, és molt segur".

En aquesta línia, el dron porta incorporat un paracaigudes, que és obligatori per fer vols dins el nucli urbà del municipi. Aquest s'activaria en cas de caiguda, per evitar que el dron causés algun dany o es fes malbé. També disposa d'una funció d'aterratge d'emergència, per si el motor d'una de les seves quatre hèlices deixa de funcionar, i té sensors òptics i infrarojos, que fan que esquivi obstacles de forma autònoma.

Missatges des de l'aire

Entre les múltiples funcions, el dron duu també un altaveu que facilitarà a la policia la comunicació amb la població. Serà útil, per exemple, en el cas de rescats o bé per llançar advertències i ordres des de l'aire. De fet, després d'adquirir-lo, la Policia Local ja hi va enregistrar missatges. N'hi ha per avisar a persones que han patit un accident que ja s'ha activat l'operatiu de rescat, d'altres adreçats a delinqüents perquè s'aturin o dirigits a embarcacions que han envaït la zona de banyistes per indicar-los que cal que es retirin.

L'autonomia del dron és de 40 minuts per cada parell de bateries. "Tenim bateries per dues hores i mitja", explica el cap d'operacions de la Unitat Aèria, que detalla que, tot i això, "es carreguen en 20 minuts i es pot fer des del cotxe patrulla". A més, l'aparell pot enlairar-se encara que les condicions meteorològiques siguin adverses (per vent, pluja o, fins i tot, si hi ha petites tempestes de sorra).

Sergi Montes considera que l'aparell permetrà a la policia "guanyar agilitat" perquè "des del moment en què salta l'avís a activar-lo, poden passar pocs minuts". Tant ell com l'agent Marc Gelabertó han rebut formació per poder pilotar-lo i garantir que sempre hi haurà algú capaç de posar-lo en funcionament. El cap de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, Marc Peña, afirma que el dron suposa "fer un pas endavant a nivell tecnològic per millorar la seguretat" i que l'objectiu futur és "formar més agents perquè s'incorporin a aquesta unitat".