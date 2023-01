El primer nadó de l’any 2023 nascut en un centre de la xarxa pública de Catalunya és un nen que es diu Zakaria i que és de Palafrugell. Va néixer a l’Hospital de Palamós a les 00.01 hores amb 3,180 quilos de pes, segons va informar el Departament de Salut. Els pares del Zakaria són la Meryem i el Mohamed, dos veïns de Palafrugell. Tant la mare com el nadó es troben en perfecte estat. El pare va expressar la seva emoció en un any on encara no es van poder fer les tradicionals visites institucionals des que es va instaurar un protocolde restriccions contra el covid-19.

Pel que fa a la resta de regions, Yousaf va ser el primer de les Terres de l’Ebre, en néixer a les 00.04 hores a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Va pesar 2.960 quilos i els seus pares són la Khadija i l’Ahmed, que viuen a l’Aldea (Baix Ebre). A la zona Metropolitana Nord, el primer bebè va ser l’Alex Adrián, que va veure la llum a les 00.25 hores a l’Hospital de Can Ruti de Badalona. Va pesar 3,590 quilos i els seus pares, l’Arminda i el Rubén, són originaris de Bolívia, tot i que viuen a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). Es tracta del segon fill d’aquesta família. A Barcelona ciutat, el nadó més primerenc va ser l’Abdul Jabbar, que va néixer a les 00.51 hores a l’Hospital del Mar. És fill de la Tanzilia i l’Amirgul, que provenen del Kirguizistan. L’infant va néixer amb un pes de 3,872 quilos. A la regió Metropolitana Sud, la Dayla Mia naixia a les 2.14 hores a Sant Joan de Déu. És filla de la Mary i l’Àlex, veïns d’Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), i va pesar 3,660 quilos. A Lleida, el primer nadó de l’any va ser en Pau, que va néixer a les 2.15 hores a l’hospital Arnau de Vilanova. La criatura va pesar 3.180 quilos i els seus pares, l’Íngrid i el Carlos, són de les Borges Blanques (Garrigues). A la regió sanitària de Tarragona, la Yasmin va néixer al Pius Hospital de Valls, amb 3,415 quilos de pes. És la quarta filla de la família –té tres germanes més grans- i els seus pares són la Najat i l’Slimane. La Yasmin va néixer a les 2.59 hores. A l’hora de tancar aquesta edició, a les regions sanitàries de la Catalunya Central i de l’Alt Pirineu i l’Aran no s’havien produït els primers naixements de l’any 2023. Tal com s’ha fet durant els darrers anys i a conseqüència de la pandèmia, no es va produir la tradicional visita institucional als centres sanitaris on han nascut els primers nadons de Catalunya. Tampoc hi van poder accedir els mitjans de comunicació, i tot les imatges i entrevistes van ser gestionades a través del departament de Salut.