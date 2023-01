La Fundació Alive ha estat col·laborant en el projecte «PopNCo», liderat per investigadors francesos, per estudiar l’efecte del canvi climàtic sobre la connectivitat entre poblacions de gorgònies blanques (Eunicella singularis) a les Illes Medes. L’estudi destaca que les poblacions de gorgònies no es troben aïllades les unes de les altres, sinó que es connecten per mitjà de corrents marins, i la seva resiliència depèn, en gran part, de la connectivitat, és a dir, que les larves s’intercanviïn entre poblacions diferents. En aquest context, el canvi climàtic no només afecta la supervivència de les gorgònies, com s’ha estat observant en els darrers anys, sinó que pot afectar la circulació dels corrents marins i, per tant, a la connectivitat entre poblacions, alterant així la seva resiliència.

En aquest sentit, el projecte «PopNCo» compara les dades de genètica de les poblacions de gorgònia blanca actuals amb les recollides fa una dècada a les mateixes localitzacions, entre Liorna (Itàlia) i les illes Medes - concretament a les àrees marines protegides italianes i franceses del parc de Portvendres, Cinque Terre, Portofino, Bergeggi, Port Cros, Calanques, Cote Bleue, Agde et Banyuls/Cerbere, i a les àrees marines protegides de Catalunya del PN Montgrí illes Medes i Baix Ter i del PN Cap de Creus-. En els mostrejos fets a les Illes Medes durant el desembre del passat 2022, un equip de bussejadors científics va realitzar una recol·lecció no destructiva, i es van recollir dades sobre densitat i estructura de talla de les poblacions de gorgònia. Amb aquestes dades, els investigadors esperen poder conèixer la distribució geogràfica de les poblacions i les seves connexions.