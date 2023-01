La formació de Junts per Palamós ha presentat al·legacions al projecte del parc de l’Arbreda. El grup, que es troba a l’oposició, defensa que la proposta municipal «desvirtua» la iniciativa que va votar la ciutadania en un procés participatiu l’any 2020-21. En un comunicat, Junts apunta que el nou projecte afecta un equipament el qual no estava precisat en la mateixa: «El projecte presentat afecta un número important de places de l’aparcament contigu al parc de l’Arbreda, el qual dóna servei durant tot l’any a la zona comercial i del centre de Palamós, però sobretot, i especialment, durant els dies de Mercat, de setmana santa i de la temporada estiuenca». L’ens afegeix que «atesa la manca de places d’estacionament públiques al centre de Palamós, seria lògic preveure la creació de les places d’aparcament eliminades per l’execució del projecte». Per tot plegat, Junts demana en les al·legacions presentades que s’estudiï el projecte sense perdre aparcaments, que es convoqui la Comissió de Participació Ciutadana per poder valorar aquests punts i que, de continuar amb aquesta proposta, es proposi en el mateix projecte o en un paral·lel la creació d’aquestes places d’aparcament en un altre emplaçament proper.

L’Ajuntament va anunciar a mitjans de novembre l’avantprojecte de reforma del parc de l’Arbreda amb un pressupost de 175.000 euros. El projecte anunciat preveu enderrocar les tanques i murs que el delimiten per tal de fer-lo més obert i permeable amb el seu entorn, amb la finalitat de millorar-ne la qualitat com a espai públic. També es preveu ampliar la zona infantil, millorar l’enllumenat, a més d’instal·lar nous elements de mobiliari urbà; retirar la tanca metàl·lica que separa el parc del carrer de Mn. Jacint Verdaguer, i també el mur que el delimita amb l’aparcament, que serà substituït per un petit talús vegetal que ocultarà els cotxes. La iniciativa actual pretén ampliar el parc infantil i ocupar part de l’actual aparcament per augmentar el nombre de jocs. L’espai de sauló arbrat es mantindrà. Es construiran grades per a ser utilitzades per als actes que tinguin lloc a l’Arbreda, però també per al dia a dia de la plaça. El projecte, segons va indicar l’Ajuntament, «permetrà la millora de l’enllumenat, del clavegueram i d’altres instal·lacions, així com del mobiliari urbà».