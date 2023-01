El projecte «Surfing for Science» -que traduït al català vol dir surfejant per la ciència- és una iniciativa de recerca liderada per la Universitat de Barcelona (UB) i que compta amb el suport de la Surfrider Foundation. El projecte té per objectiu avaluar la contaminació de microplàstics al mar. La iniciativa va començar fa més de tres anys i s’ha estès en diversos punts del litoral català, però ara també es duu a terme a Palafrugell. La particularitat de la investigació és que també hi poden participar ciutadans.

El coordinador del projecte, Oriol Uviedo, explica que els voluntaris ciutadans que recullen mostres permeten fer una tasca que els científics no podrien assolir sols: «Ells ens ajuden a arribar al mínim de dades que sols no podríem obtenir i alhora això els permet conscienciar sobre la problemàtica dels plàstics a l’oceà. Aporten un volum de dades important que són molt valuoses». Mostrejos amb caiac El regidor de Medi Ambient, Marc Heras, afegeix que a la iniciativa s’hi ha sumat l’empresa Tourist Service Llafranc, que fa una cessió gratuïta dels caiacs per als mostrejos. «La recollida de mostra és molt senzilla. Hi ha un recipient específic acoblat al caiac i es fa un circuit delimitat pels trams del litoral sortint des de Llafranc. Els voluntaris fan el recorregut, el recipient recull l’aigua i queden les impureses a dins. Quan acaben, el treuen i aquesta mostra queda datada amb la data i l’hora i s’envia a la UB per anar fent l’estudi». Des del mes de setembre un total de 12 voluntaris han participat en els vuit mostrejos realitzats entre les platges de Llafranc i la del Sant Roc de Calella de Palafrugell. Les mostres recollides amb els caiacs han estat enviades a la UB per a la seva anàlisi. El projecte continuarà fins al mes de juny i està obert a la ciutadania per a la seva participació. Els interessats poden contactar amb l’àrea de Medi Ambient.