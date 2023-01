L’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha obert la porta a recuperar la rotonda del carrer Tulipa. Per als no entesos en els nomenclàtors dels carrers de Torroella de Montgrí, es tracta en concret d’un carrer cul-de-sac que fa frontera entre la urbanització dels Griells, el mar i la zona de les dunes de la Platera en la seva delimitació nord. L’objectiu de la modificació, segons s’explica en el projecte, és adaptar la delimitació del sistema viari i de sistema de zones verdes, en el seu límit amb el sistema litoral per, a llarg termini, que l’administració local pugui recepcionar els serveis de la urbanització. La modificació urbanística proposa mantenir el nombre màxim d’habitatges definits en 256.

Tot plegat neix després que l’any 2016 la Subdirecció General de Domini Públic Marítim-Terrestre, després de diversos temporals marítims, realitzés unes obres per recuperar el tros de costa que s’havien menjat els temporals i que havien reduït considerablement la zona de platja que fins ara hi havia. En fer-ho, es va adaptar al retrocés de la costa i, de retruc, es va «endur» un tros de zona verda de la urbanització que fa frontera amb el litoral i el tram final del carrer Tulipa, que finalitzava amb un giratori i que va quedar tallat i substituït per un conjunt de pedres de grans dimensions que enganxen amb el final del passeig. En la memòria informativa de la modificació, a més, s’exposa que la solució que es va fer al final del carrer Tulipa «no disposa de l’espai recomanat per bombers d’amplada mínima de 15 metres en carrers sense sortida per a les situacions d’emergència». Tot plegat comporta que la realitat executada no es correspongui amb el planejament vigent, i conseqüentment no es pugui finalitzar el desenvolupament d’aquest àmbit mitjançant la finalització de les obres d’urbanització i la seva recepció per part de l’Ajuntament, així com la tramitació del projecte de reparcel·lació per a la cessió dels terrenys.

Una demanda dels veïns

Segons exposa el regidor d’Urbanisme, Jordi Oliver, la modificació permetrà plasmar la realitat en el planejament urbanístic de manera que quedi reflectit l’estat actual de la urbanització i és una demanda dels veïns de la zona per tal que l’administració local, a llarg termini, assumeixi la recepció dels serveis per tal de millorar-ne l’estat de conservació. «La urbanització dels Griells no té el millor estat de conservació i són molts propietaris. Això dificulta que es posin d’acord per millorar el plantejament urbanístic. Ens van demanar recepcionar serveis com els de clavegueram, l’asfaltatge, etcètera. Per fer-ho primer calia fer aquesta adequació tot i que la previsió per a la recepció dels serveis és a llarg termini», exposa el responsable de l’àrea.