El bisbalenc Xevi Codolà ha guanyat el guardó anual entregat per l'Ajuntament. Així ho van decidir els ciutadans amb quasi el 43% dels vots, concretament el 42,71%. El període de votació va finalitzar el 15 de desembre i es van comptabilitzar un total de 213 vots.

Codolà va ser guardonat per "Per la seva tasca en l’enregistrament audiovisual de la vida a la Bisbal d’Empordà; per la difusió, la proximitat i el record per la posteritat de la vida bisbalenca amb els seus vídeos: a través del seu material audiovisual, bisbalencs, bisbalenques i gent d’arreu, recorden i reviuen l’activitat del municipi” tal com exposava la seva candidatura.

L’entrega del guardó es va celebrar el passat 30 de desembre a la Sala de Plens de l’Ajuntament de La Bisbal. A l’acte hi van assistir l’alcalde del municipi, Enric Marquès, el regidor de cultura, Carles Puig, el president de l’Associació de Ceramistes de la Bisbal d’Empordà, David Catà, a més del guardonat Xevi Codolà.

Cal recordar que el guardó de Bisbalenc/a de l’Any és merament honorífic i, per tant, no té cap dotació econòmica. El guardó és una peça de ceràmica fabricada per un dels ceramistes de l’Associació de Ceramistes del municipi. Els altres candidats a Bisbalenc/a de l’any 2022 eren; Pitu Estragués, Benet Cuyàs, Anna Maruny, Gaietà Casaponsa, Montserrat Castillon i Jordi Parals.